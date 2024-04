Die Stadt Quedlinburg macht mit beim bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Was hier am 4. Mai angeboten wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Das barocke Fachwerkhaus Schmale Straße 20 in Quedlinburg wird gerade saniert. Seine Eigentümer wollen hier auf drei Etagen drei Wohnungen entstehen lassen. Derzeit laufen dafür die Rohbau- und Fassadenarbeiten. Das Projekt ist eines von insgesamt sieben, die von Städtebaufördergeld unterstützt und in diesem Jahr zu Stationen beim Tag der Städtebauförderung werden. Dieser findet bundesweit am Samstag, 4. Mai, unter dem Motto „Wir im Quartier“ statt – auch in Quedlinburg.