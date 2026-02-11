Mitten im Einsatz verschwinden Notfallrucksäcke aus einem Rettungswagen – ein Fall, der Quedlinburg damals erschüttert hat. Jetzt wird vor Gericht verhandelt, doch der Nebel um die Tat lichtet sich kaum.

Während eines medizinschen Einsatzes im Oktober 2022 in Quedlinburg waren zwei Notfallrucksäcke aus dem Einsatzfahrzeug gestohlen worden.

Quedlinburg/MZ. - Der dreiste Diebstahl hat seinerzeit für Fassungslosigkeit gesorgt: Während Notarzt und Notfallsanitäter im Oktober 2022 in einem Haus im Klopstockweg in Quedlinburg im Einsatz sind, stehlen Unbekannte zwei Notfallrucksäcke unter anderem mit Medizintechnik aus ihrem Fahrzeug, verursachen so einen Schaden von vielen Tausend Euro. Vor dem Amtsgericht Quedlinburg hat sich nun ein 38-Jähriger verantworten müssen.