Der Förderverein des Tierparks auf dem Hexentanzplatz in Thale sucht Unterstützer für die beiden Jungtiere. Was Tierpaten erhalten, und wie es dem Nachwuchs geht.

Ende April: Die 14 Wochen alten Jungtiere entdecken das Freigehege im Tierpark Hexentanzplatz Thale. Mutter Idum lässt sie keinen Moment aus den Augen.

Thale/MZ. - Neun Monate alt ist jetzt der Braunbären-Nachwuchs von Idun und Moritz im Tierpark Hexentanzplatz Thale. Das Bärenmädchen und der Bärenjunge entwickeln sich prächtig, sind gewachsen. Die beiden kämpfen spielerisch miteinander, springen sich gegenseitig an.

Mutter Idun hat zwar nach wie vor ein wachsames Auge auf ihre Kinder, ist aber ganz entspannt, wenn die beiden durch die große Freianlage streifen. Vater Moritz ist weiterhin getrennt von dem Trio und zu anderen Zeiten draußen – in freier Wildbahn komme es durchaus vor, dass ein Männchen Bärenkinder tötet, erklärte Tierpark-Chef Nils Becker. Vorerst bleibt die Familie getrennt.

Viele Bewohner des Zoos auf der „Hexe“ haben einen menschlichen Paten, die beiden jungen Bären noch nicht. Der Tierpark bzw. sein Förderverein suchen nun Tierpaten. Eine Patenschaft kostet 500 Euro für ein Jahr. Die Unterstützer erhalten eine Patenschaftsurkunde, exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Tierparks und dürfen an der Namensgebung der beiden Bärenkinder mitwirken. Sie sind noch immer namenlos.

Thales Bärenmännchen musste zunächst verhüten

Mit einer Tierpatenschaft „unterstützen Sie direkt die Fütterung, die medizinische Versorgung sowie die artgerechte Haltung und Beschäftigung unserer Jungtiere“, teilt der Tierpark mit. „Wenn Sie Interesse haben, diese besondere Aufgabe zu übernehmen, melden Sie sich gerne per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03947/7 76 80 70.“

Die Eltern Idun und Moritz sind Jahrgang 2019. Er kam 2021 nach Thale, sie Ende 2022. Weil sie relativ jung waren, erklärte Becker, „haben wir anfangs bewusst die Vermehrung unterbrochen, mit Pillen verhütet“. Diese wurden vergangenes Jahr weggelassen – und prompt gab es am 14. Januar 2025 kuscheligen Nachwuchs auf dem Hexentanzplatz. Das Duo war im Winterquartier der Bärin zur Welt gekommen. In geschätzt anderthalb Monaten geht es wieder in die Winterruhe.