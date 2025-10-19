Anfang Oktober gab es in der Mosigkauer Knobelsdorffallee einen großen Arbeitseinsatz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wie es nun weiter geht.

Aufbau der Schutzhütte am Spielplatz in Mosigkau geht voran - Solarmodule sollen auf das Dach

Mosigkau/MZ. - Auf dem Spielplatz am Wäldchen in der Mosigkauer Knobelsdorffallee haben am 4. Oktober rund 45 Freiwillige gewerkelt und Verschiedenes auf Vordermann gebracht. Auch eine Schutzhütte für die Jugend des Ortes wurde an dem Tag angefangen zu bauen.