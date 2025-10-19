Die Altkleiderbranche steckt weiterhin tief in der Krise. Vor ein paar Monaten überlegte Sammelunternehmen Contec gar, seine Container aus Merseburg abzuziehen. Betriebsleiter Andreas Schneider kann nun vorerst Entwarnung geben. Die Lage bleibt dennoch angespannt.

Zwischen Fast Fashion und Vermüllung: Altkleidercontainer bleiben vorerst in Merseburg stehen

Merseburg/MZ. - „Eine Entspannung ist nach wie vor nicht in Sicht, die Marktsituation ist sehr schwierig“, sagt Andreas Schneider, Betriebsleiter des Altkleidersammelunternehmens Contec, das zahlreiche Altkleidercontainer in Merseburg positioniert hat. Seit Beginn des Jahres steckt die Altkleiderbranche in einer tiefen Krise, bedingt durch den Trend zu „Fast Fashion“, der den Markt mit Kleidung von geringer Qualität regelrecht flutet. Zudem sorgte eine neue EU-Abfallrahmenrichtlinie, die dem Trend entgegenwirken sollte, für Verwirrung bei der Bevölkerung, ob kaputte Altkleider noch in den Restmüll dürfen.