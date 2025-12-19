weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. WC-Anlagen im Harz: Öffentliche Toiletten: Thale kämpft mit Lücken in der Versorgung

WC-Anlagen im Harz Öffentliche Toiletten: Thale kämpft mit Lücken in der Versorgung

Besucher und Einheimische klagen über lange Wege zu öffentlichen WC-Anlagen und fehlende Angebote in Thale und seinen Ortsteilen. Die Stadt arbeitet an Lösungen.

19.12.2025, 18:00
Öffentliche Toiletten fehlen in manchen Orten der Einheitsgemeinde Stadt Thale.
Öffentliche Toiletten fehlen in manchen Orten der Einheitsgemeinde Stadt Thale. Symbolfoto: imago images/Ralph Peters

Thale/MZ/son. - Ein hexengleiches Gelächter ertönt, ein Gesicht erscheint im Spiegel über dem Waschbecken: Die Erlebnistoiletten auf dem Hexentanzplatz in Thale sind einen Besuch wert. Aber wie sieht es auf der anderen Seite der Bode, auf der Rosstrappe aus? Hier und anderswo fehlen öffentliche Toiletten.