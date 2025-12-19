Besucher und Einheimische klagen über lange Wege zu öffentlichen WC-Anlagen und fehlende Angebote in Thale und seinen Ortsteilen. Die Stadt arbeitet an Lösungen.

Thale/MZ/son. - Ein hexengleiches Gelächter ertönt, ein Gesicht erscheint im Spiegel über dem Waschbecken: Die Erlebnistoiletten auf dem Hexentanzplatz in Thale sind einen Besuch wert. Aber wie sieht es auf der anderen Seite der Bode, auf der Rosstrappe aus? Hier und anderswo fehlen öffentliche Toiletten.