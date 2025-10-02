Eil
Einzigartiges Museum im Harz Neustart in Quedlinburg: Kult-Lok rollt wieder am Eisenbahn- und Spielzeugmuseum
Sie tuckert wieder – und zieht die Blicke auf sich: Die kleine Lok über dem Eingang des Harzer Eisenbahn- und Spielzeugmuseums in Quedlinburg ist wieder in Bewegung. Mit viel Herzblut haben Markus und Mandy Braschoß das Museum ihres Opas neu eröffnet.
02.10.2025, 11:00
Quedlinburg/MZ. - Sie fährt wieder: die kleine Lok, die über der Schaufensterfront des Harzer Eisenbahn- und Spielzeugmuseums in Quedlinburg hin- und herzuckelt. Und ein beliebtes Motiv ist: „Ein Highlight“, sagt Markus Braschoß, „da stehen oft ganze Menschengruppen und fotografieren und filmen.“