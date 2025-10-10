weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Sorge um Baudenkmal: „Jetzt fällt das Dach ein": Roßlauer schlagen Alarm zu 200 Jahre altem Bandhauer-Bau am Marktplatz

Der Ortschaftsrat Roßlau will die 1826 von Christian Gottfried Bandhauer erbaute Brauerei erhalten. Das Gebäude gehört aber nicht der Stadt, sondern einer Gesellschaft. Was tun?

Von Heidi Thiemann 10.10.2025, 14:00
Die Brauerei ist ein Schlüsselobjekt am Markt in Roßlau. Doch seit Jahren steht sie leer und verfällt.
Die Brauerei ist ein Schlüsselobjekt am Markt in Roßlau. Doch seit Jahren steht sie leer und verfällt. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - Wie geht Dessau-Roßlau mit seinen Baudenkmalen um? Auch solchen, die nicht im städtischen Besitz sind? Ignoriert die Stadt sie – und nimmt im schlimmsten Fall ihren Verfall hin – oder sollte sie sich nicht verpflichtet fühlen, Eigentümer zu unterstützen, damit die Bauten erhalten werden?