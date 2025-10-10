Der Ortschaftsrat Roßlau will die 1826 von Christian Gottfried Bandhauer erbaute Brauerei erhalten. Das Gebäude gehört aber nicht der Stadt, sondern einer Gesellschaft. Was tun?

Die Brauerei ist ein Schlüsselobjekt am Markt in Roßlau. Doch seit Jahren steht sie leer und verfällt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Wie geht Dessau-Roßlau mit seinen Baudenkmalen um? Auch solchen, die nicht im städtischen Besitz sind? Ignoriert die Stadt sie – und nimmt im schlimmsten Fall ihren Verfall hin – oder sollte sie sich nicht verpflichtet fühlen, Eigentümer zu unterstützen, damit die Bauten erhalten werden?