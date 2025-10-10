Sorge um Baudenkmal „Jetzt fällt das Dach ein“: Roßlauer schlagen Alarm zu 200 Jahre altem Bandhauer-Bau am Marktplatz
Der Ortschaftsrat Roßlau will die 1826 von Christian Gottfried Bandhauer erbaute Brauerei erhalten. Das Gebäude gehört aber nicht der Stadt, sondern einer Gesellschaft. Was tun?
10.10.2025, 14:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Wie geht Dessau-Roßlau mit seinen Baudenkmalen um? Auch solchen, die nicht im städtischen Besitz sind? Ignoriert die Stadt sie – und nimmt im schlimmsten Fall ihren Verfall hin – oder sollte sie sich nicht verpflichtet fühlen, Eigentümer zu unterstützen, damit die Bauten erhalten werden?