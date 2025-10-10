Das Wolfener Frauenzentrum und der Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen haben am Wolfener Lützowweg ein brisantes Thema in den Fokus gerückt. Die Resonanz ist groß.

Dürfen behinderte Menschen Kinder bekommen? Das wird bei der Diakonie in Wolfen diskutiert

Sandy Bieneck (l.) vom Wolfener Frauenzentrum begrüßt die Gäste zur Filmvorführung samt Diskussion über ein brisantes Thema.

Wolfen/MZ. - Es wird ein Vormittag voller Emotionen – so vielleicht nicht vorauszusehen. Aber angesichts des Themas, das beim Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen diesmal diskutiert wird, nicht ganz unerwartet. In den Wolfener Werkstätten am Lützowweg haben der Verein und das Wolfener Frauenzentrum nämlich zu einer Webdokumentation eingeladen, die ein ganz brisantes Thema beinhaltet.