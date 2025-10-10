Bauernvertreter sprechen in Köthener Kreisverwaltung über Erträge, Probleme und politische Bedingungen.

Erntekrone schwebt wieder über Foyer der Landkreisverwaltung: Bauernverband Anhalt spricht von gutem Erntejahr

Die Bauernvertreter Thomas Külz (li.) und Olaf Feuerorn (re.) mit Landrat Andy Grabner in Köthen

Köthen/MZ. - Vertreter des Bauernverbandes Anhalt haben am Mittwoch die traditionelle Erntekrone an Landrat Andy Grabner übergeben. Die Krone, gefertigt in über 40 Stunden liebevoller Handarbeit von Carmen Lingner aus Drosa, steht seit vielen Jahren „als Symbol für Dankbarkeit, Zusammenhalt und die tiefe Verbundenheit zwischen Landwirtschaft und Kreisverwaltung“, heißt es in einer Pressemitteilung.