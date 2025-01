Am Samstag erobern gleich drei Vereine die Bühne. Was 2025 im BMK, im besonderen Mietkomplex, in Harzgerode sonst noch los ist und wie Kent-Erich Weisheit das ehemalige Betriebsferienheim als Kulturhaus etabliert hat.

Harzgerode/MZ. - „Andere fahren in den Urlaub. Ich mache Kultur für Harzgerode“, sagt Kent-Erich Weisheit. Dass es so ist, kann er mitunter selbst noch nicht so recht fassen. Vorgestellt hat sich das der Harzgeröder zwar genau so, als er vor sieben Jahren eine zugewachsene Ruine in der Stolberger Straße gekauft hat, die mal Betriebsferienheim war, „aber dass das dann auch noch alles so klappt …“