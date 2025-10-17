Bei einer Tempokontrolle auf der Landesstraße 66 zwischen Quedlinburg und dem Abzweig nach Ditfurt hat die Polizei am Donnerstag (16. Oktober) zahlreiche Sünder erwischt. Spitzenreiter war ein Norweger.

Neues Tempolimit auf Straße an A36 bei Quedlinburg: Norweger brettert in Radarfalle - was ihm jetzt droht

Die Polizei blitzt neuerdings häufig zwischen Quedlinburg und dem Abzweig nach Ditfurt.

Quedlinburg/MZ. - Die Straßenverkehrsbehörde hat jüngst im Landkreis Harz zahlreiche Tempolimits verändert. Auf der Bundesstraße 79 zwischen den Abzweigen nach Dedeleben und Zilly gilt nun durchgängig Tempo 70. Viele Fahrer übersehen dies mit der Macht der Gewohnheit und werden geblitzt. Auch auf der Landesstraße 66 zwischen Quedlinburg und dem Abzweig nach Ditfurt stehen die Kontrolleure jetzt regelmäßig. Aus gutem Grund.