Einsatzgeschehen Unfall, Brand und Tragehilfe: Einsatzreiches Wochenende für die Ascherslebener Wehr
Am Wochenende hatten die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr wenig Zeit zum Durchatmen. Warum die Einsatzkräfte insgesamt fünfmal ausrücken mussten.
20.10.2025, 10:15
Aschersleben/MZ - Ein einsatzreiches Wochenende haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aschersleben hinter sich. Bereits am Sonnabendmorgen mussten sie zu einer Türöffnung ins Kosmonautenviertel ausdrücken. Weil der Pflege- und Rettungsdienst an eine verletzte Person hinter einer verschlossenen Tür nicht herankam, wurde die Tür einer Erdgeschosswohnung geöffnet.