Am Wochenende hatten die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr wenig Zeit zum Durchatmen. Warum die Einsatzkräfte insgesamt fünfmal ausrücken mussten.

Auch zu einem Unfall mit mehreren Verletzten bei Giersleben rückten die Kräfte der Ascherslebener Feuerwehr aus.

Aschersleben/MZ - Ein einsatzreiches Wochenende haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aschersleben hinter sich. Bereits am Sonnabendmorgen mussten sie zu einer Türöffnung ins Kosmonautenviertel ausdrücken. Weil der Pflege- und Rettungsdienst an eine verletzte Person hinter einer verschlossenen Tür nicht herankam, wurde die Tür einer Erdgeschosswohnung geöffnet.