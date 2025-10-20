weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Einsatzgeschehen: Unfall, Brand und Tragehilfe: Einsatzreiches Wochenende für die Ascherslebener Wehr

Einsatzgeschehen Unfall, Brand und Tragehilfe: Einsatzreiches Wochenende für die Ascherslebener Wehr

Am Wochenende hatten die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr wenig Zeit zum Durchatmen. Warum die Einsatzkräfte insgesamt fünfmal ausrücken mussten.

Von Detlef Anders 20.10.2025, 10:15
Auch zu einem Unfall mit mehreren Verletzten bei Giersleben rückten die Kräfte der Ascherslebener Feuerwehr aus.
Auch zu einem Unfall mit mehreren Verletzten bei Giersleben rückten die Kräfte der Ascherslebener Feuerwehr aus. (Foto: FFW Aschersleben)

Aschersleben/MZ - Ein einsatzreiches Wochenende haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aschersleben hinter sich. Bereits am Sonnabendmorgen mussten sie zu einer Türöffnung ins Kosmonautenviertel ausdrücken. Weil der Pflege- und Rettungsdienst an eine verletzte Person hinter einer verschlossenen Tür nicht herankam, wurde die Tür einer Erdgeschosswohnung geöffnet.