Im Weihnachtswunderland Köthen laufen schon jetzt die Vorbereitungen. Es gibt viel zu tun.

Zauberfahrstuhl und ein Café - Welche neue Attraktionen das Weihnachtswunderland in Köthen bietet

Köthen/mz. - Draußen vor der Tür tanzen noch munter die bunten Herbstblätter. Im Inneren des ehemaligen BMW- Autohauses an der Konrad-Adenauer-Allee in Köthen dagegen fühlt es sich an, als sei man in eine andere Welt versetzt. Es duftet nach Zimt, Tannenduft und frischem Kaffee. Das Weihnachtswunderland, lädt dort in diesem Jahr nicht nur zum Bummeln ein, sondern ist um einige Attraktionen reicher.