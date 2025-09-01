weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Komplette Neugestaltung im Harz: Neues Museum auf Stiftsberg in Quedlinburg: So viel soll der Eintritt kosten

Noch wird auf dem Stiftsberg in Quedlinburg im Harz gebaut, doch die Eröffnung eines komplett neu gestalteten, vergrößerten Museums rückt näher. Doch wie teuer wird der Besuch?

Von Petra Korn 01.09.2025, 20:00
Noch wird auf dem Stiftsberg in Quedlinburg gebaut; aber im März kommenden Jahres soll das komplett neu gestaltete Museum öffnen.
Noch wird auf dem Stiftsberg in Quedlinburg gebaut; aber im März kommenden Jahres soll das komplett neu gestaltete Museum öffnen.

Quedlinburg/MZ. - Noch ist der Stiftsberg in Quedlinburg eine große Baustelle, wird an der Fertigstellung der künftigen Museumsräume gearbeitet, in denen die neue Ausstellung gestaltet wird. Doch was wird der Besuch von Museum und Stiftskirche kosten, die dann auf einem geschlossenen Rundgang besichtigt werden können? Dafür liegen nun konkrete Preisvorschläge vor.