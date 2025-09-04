Die Sparkassen im Salzlandkreis und im Harz haben Preise für die besten Stimmungsmacher an der Deutschland Tour-Strecke ausgelobt. Jetzt wurden die Preise übergeben.

Fans aus Aschersleben und Seeland haben mit guter Stimmung bei Tour de France-Veranstalter gepunktet

So sehen Sieger aus! Doch die Entscheidung, wer für die beste Stimmung an der Strecke der Deutschland Tour sorgte, fiel schwer.

Aschersleben/MZ - Es ist erst wenige Tage her, dass im Salzlandkreis und im Harz ein Radsport-Event der Extraklasse gefeiert wurde. Über 100 Radprofis der Lidl Deutschland Tour und ihr Begleittross sind am 24. August an der Strecke in mehreren Orten begeistert bejubelt worden. Für die besten Ideen hatten die Sparkassen der beiden Landkreise jeweils 500 Euro als Preis ausgesetzt.