Umstrittene Fahrzeugverkäufe Nach Untreue-Skandal im Vorharz: Gekündigte Rathaus-Mitarbeiter klagen gegen fristlose Entlassung

Die Untreue-Vorwürfe in der Verbandsgemeinde Vorharz sorgen weiter für Schlagzeilen. Zwei fristlos gekündigte Rathaus-Mitarbeiter wehren sich vor Gericht. Indes sind weitere pikante Details rund um die umstrittenen Fahrzeugverkäufe ans Licht gekommen.