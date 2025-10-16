Mitten in der Innenstadt von Quedlinburg entsteht ein neues gastronomisches Angebot: Mit ihrem „Café Va Liés“, das zu einem Treffpunkt werden soll, erfüllt sich die 29-jährige Vlada Valeria Stavrov einen Traum. Worauf sich Gäste freuen können.

„Café Va Liés“: Dieses neue Angebot entsteht im Zentrum von Quedlinburg

Hier wird es hineingehen: Vlada Valeria Stavrov an der Tür zu ihrem „Café Va Liés", das sie so bald wie möglich eröffnen will. Es entsteht in der Steinbrücke in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Im Zentrum von Quedlinburg entsteht ein neues gastronomisches Angebot: Das Ladengeschäft in der Steinbrücke, in dem sich zuletzt ein Reisebüro befand, wird gerade umgebaut zum – wie die Beschriftung am Schaufenster schon verrät – „Café Va Liés“, einem „neuen Treffpunkt der Stadt“.