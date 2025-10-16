weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Gastronomie-Neustart: Neues Café mit Brunch und Lunch in Quedlinburg

Gastronomie im Harz „Café Va Liés“: Dieses neue Angebot entsteht im Zentrum von Quedlinburg

Mitten in der Innenstadt von Quedlinburg entsteht ein neues gastronomisches Angebot: Mit ihrem „Café Va Liés“, das zu einem Treffpunkt werden soll, erfüllt sich die 29-jährige Vlada Valeria Stavrov einen Traum. Worauf sich Gäste freuen können.

Von Petra Korn Aktualisiert: 16.10.2025, 11:15
Hier wird es hineingehen: Vlada Valeria Stavrov an der Tür zu ihrem „Café Va Liés", das sie so bald wie möglich eröffnen will. Es entsteht in der Steinbrücke in Quedlinburg.
Hier wird es hineingehen: Vlada Valeria Stavrov an der Tür zu ihrem „Café Va Liés", das sie so bald wie möglich eröffnen will. Es entsteht in der Steinbrücke in Quedlinburg. Foto: Café Va Liés

Quedlinburg/MZ. - Im Zentrum von Quedlinburg entsteht ein neues gastronomisches Angebot: Das Ladengeschäft in der Steinbrücke, in dem sich zuletzt ein Reisebüro befand, wird gerade umgebaut zum – wie die Beschriftung am Schaufenster schon verrät – „Café Va Liés“, einem „neuen Treffpunkt der Stadt“.