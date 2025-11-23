weather wolkig
  4. Freizeit und Ehrenamt im Harz: Neuer Kleingarten-Verband in Quedlinburg: Was „Fairband Gartennetzwerk“ anders machen will

In Quedlinburg und Umgebung sorgt ein neuer Kleingarten-Verband für frischen Wind: Der „Fairband Gartennetzwerk“ setzt auf Eigenständigkeit und direkte Verpachtung. Die ersten drei Vereine werden wechseln und profitieren von mehr Freiheit und gegenseitiger Unterstützung.

Von Kjell Sonnemann Aktualisiert: 23.11.2025, 11:50
Drei Kleingartenvereine aus Quedlinburg und Thale wünschen sich mehr Eigenständigkeit und treten dem neuen „Fairband Gartennetzwerk“ bei.
Drei Kleingartenvereine aus Quedlinburg und Thale wünschen sich mehr Eigenständigkeit und treten dem neuen „Fairband Gartennetzwerk“ bei. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Quedlinburg/Neinstedt/MZ. - In Quedlinburg und Umgebung gibt es jetzt einen zweiten Verband, unter dessen Dach Kleingartenvereine (KGV) zusammenkommen: Der „Fairband Gartennetzwerk“ hat sich gegründet, ist seit wenigen Wochen offiziell eingetragen. „Wir sehen uns eher als Förderverein für unsere Mitgliedsvereine“, sagt Vorsitzender Thomas Hentschel. Die KGV Holzbreite 2 und Taubenbreite in Quedlinburg sowie Rhodenberg in Neinstedt haben ihre Mitgliedschaft im Regionalverband der Gartenfreunde Quedlinburg beendet, wechseln in den „Fairband“.