Neuer Kleingarten-Verband in Quedlinburg: Was „Fairband Gartennetzwerk“ anders machen will

Quedlinburg/Neinstedt/MZ. - In Quedlinburg und Umgebung gibt es jetzt einen zweiten Verband, unter dessen Dach Kleingartenvereine (KGV) zusammenkommen: Der „Fairband Gartennetzwerk“ hat sich gegründet, ist seit wenigen Wochen offiziell eingetragen. „Wir sehen uns eher als Förderverein für unsere Mitgliedsvereine“, sagt Vorsitzender Thomas Hentschel. Die KGV Holzbreite 2 und Taubenbreite in Quedlinburg sowie Rhodenberg in Neinstedt haben ihre Mitgliedschaft im Regionalverband der Gartenfreunde Quedlinburg beendet, wechseln in den „Fairband“.