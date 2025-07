Quedlinburg/MZ. - Gärtner wollen Autonomie – so betitelten wir einen Zeitungsartikel im August 2023. Es ging um den Kleingartenverein Holzbreite 2 in Quedlinburg, dessen Vorstand einen „beschwerlichen Umgang“ mit der Dachorganisation, dem Regionalverband der Gartenfreunde Quedlinburg, beklagte und am liebsten ausgetreten wäre. Den Schritt ist der Verein nun gegangen: Mit bemerkenswerter Mehrheit – es gab nur eine Enthaltung bei fast 50 anwesenden Mitgliedern – stimmten die Vereinsmitglieder am 21. Juni für einen Austritt zum Jahresende 2025.

