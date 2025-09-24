Im Rahmen der Aktion „Mitarbeiter vor Ort“ wurden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Siptenfelde und Straßberg neu ausgestattet.

Neue Shirts für den Feuerwehrnachwuchs in Straßberg und Siptenfelde

Für die Jugendfeuerwehr gab es jetzt neue T-Shirts.

Strassberg/Siptenfelde/MZ. - Wenn die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr in Siptenfelde und Straßberg künftig zur Ausbildung oder bei einer Übung im Einsatz sind, stimmt nun auch die zivile Ausrüstung. Seit kurzem sind die Jugendlichen mit einheitlichen T-Shirts ausgestattet – Wiedererkennungswert garantiert.