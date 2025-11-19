Für die Friedhöfe in der Stadt Harzgerode hat der Stadtrat neue Friedhofsgebühren und eine Satzungsänderung beschlossen. Welche Gräber teurer werden und was Nutzer künftig beachten müssen.

Neue Gebühren und Regeln für die Friedhöfe in der Stadt Harzgerode - das ändert sich ab 2026

In Harzgerode wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Sie gelten ab 2026.

Harzgerode/MZ. - Ab 2026 gelten für die Friedhöfe in der Stadt Harzgerode nicht nur neue Gebühren, sondern auch ein paar neue Regelungen. Beides hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.