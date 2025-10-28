Die Stadtverwaltung hat die Gebühren für die Friedhöfe in Harzgerode und den Ortsteilen neu kalkuliert. Mit Beginn des kommenden Jahres soll es teurer werden. Aber nicht jede Grabart ist betroffen.

Friedhofsgebühren in Harzgerode sollen steigen – welche Gräber teurer werden

Dem Harzgeröder Stadtrat liegt in der kommenden Woche eine neue Friedhofsgebührensatzung zum Beschluss vor.

Harzgerode/MZ. - In Harzgerode sollen mit Beginn des kommenden Jahres die Friedhofsgebühren steigen. Teurer würde damit auch die mit Abstand beliebteste Grabart auf den Friedhöfen in der Stadt Harzgerode werden: die anonyme beziehungsweise halbanonyme Urnenbeisetzung in einer der Gemeinschaftsanlagen.