Hexoween in Thale im Harz

Mandy Drehkopf und Sebastian Strach wollen erstmals einen Gruselpark bei „Hexoween“ in Thale anbieten.

Thale/MZ. - Das verregnete „Hexoween“-Wochenende 2023 hatten „nur“ 5.000 Gäste besucht. Dieses Jahr wird das Spektakel in Thale sicher wieder bessere Zahlen schreiben – schon weil es zwei Premieren gibt. Erstmals findet das Event im Kurpark an vier Tagen statt, es startet bereits am Reformationstag. Außerdem sorgt ein Paar für wirkliche Schocker: Mandy Drehkopf und Sebastian Strach stellen einen dunklen Grusel-Parcours auf die Beine.