Wo ist denn der schwarze Spitzhut wieder abgeblieben? Und der Teufelsdreizack? Wo sind eigentlich der Hexenbesen und die Gespensterketten, die so schön schaurig rasseln? Höchste Zeit, auf diese drängenden Fragen Antworten zu finden. Denn das Pendel der Standuhr schwingt unheilvoll hin und her – tick, tack, tick, tack. Halloween klopft mit bedrohlichem Wummern an die Tür. Die MZ verrät, wo zwielichtige Gestalten die gruseligste aller Grusel-Nächte am besten feiern.

1. Grausiger Hexoween-Markt in Thale

Im sagenumwobenen Harz bekommen die Hexen, die dort ganzjährig ihr Unwesen treiben, zu Halloween schaurige Unterstützung. Zum Hexoween-Markt im Kurpark Thale treffen sich alle der Gruselzunft angehörigen, um die Besucher ordentlich das Fürchten zu lehren.

Vom 31. Oktober bis 3. November bietet der Markt neben kulinarischen Genüssen auf der Hexenmeile vor allem Genuss für die Ohren. Den Anfang macht am Donnerstag um 16 Uhr die Liveband „Maik & Friends“, die zu einer musikalischen Zeitreise in die Hochzeit des Rock ’n’ Roll der 50er, 60er und 70er Jahre entführt – ganz unter dem Motto „Elvis meets Smokie“. Weiter geht es mit DJ Tippis Feiertagsparty ab 18 Uhr.

Am nächsten Tag geht es rockig weiter, wenn mit der Band „Ostrocker“ die tollsten Hits von Puhdys, Karat und Co. erklingen. Gänsehautmomente verspricht die Grusel-Show mit dem Geister-Fakir am Samstag um 14.30 Uhr.

Wenn es dunkel wird, vereinen sich Hexen, Geister und Halloween-Fans 17.45 Uhr vor dem Rathaus, um beim gemeinsamen Umzug ihre ganze Gruseligkeit zu zelebrieren. Die fulminante Feuershow von „Freaks on Fire“ rundet das Spektakel ab.

Am Sonntag, den 3. November um 14.30 Uhr, statten Hexe Krepelkirche und Räuber Fürchtenix mit ihrem Mitmachmärchen für Kinder dem Markt einen Besuch ab. Anschließend sind um 16.30 Uhr mit der Rockband „Karussell“ echte Stars der deutschen Musiklandschaft am Start.

Datum: 31. Oktober bis 3. November, Kurpark Thale

2. Halloween-Party "Dia De Los Muertos" bei der Lumagica

Am 31. Oktober öffnet der Elbauenpark in Magdeburg, der bereits seit dem 27. September im Glanz der Lichtkünstler von Lumagica erstrahlt, seine Pforten um 16 Uhr. Dann wird der „Tag der Toten“, der „Dia De Los Muertos“ begangen. Stelzenkünstler und Feuerartisten sorgen für zauberhafte Stimmung im ohnehin schon magisch erleuchteten Park.

Besucher, die im unheimlichen Kostüm erscheinen, sich so fotografieren und die Social-Media-Kanäle der Lumagica (Facebook: Concertbüro Zahlmann, Instagram: cbzahlmann) in ihrem Foto markieren, nehmen automatisch an einem Kostümwettbewerb teil, an dessen Ende tolle Preise winken.

Datum: 31. Oktober, 16 Uhr, Elbauenpark Magdeburg

3. Halloween-Spezial im Belantis Abenteuerreich

Im Belantis arbeiten echte Spuk-Experten. In dem Freizeitpark nahe Leipzig wird das Gespensterfest mit einem Halloween-Spezial schon seit Anfang des Monats gefeiert. Zum 30. und 31. Oktober erfolgt nun der Höhepunkt der Feierei. Neben den normalen Attraktionen, die der Park bereit hält, sind auch vier Grusel-Labyrinthe aufgebaut.

Im ersten Labyrinth erwarten fantastische Wesen die kleinsten Besucher, die dabei helfen können, das kleine Drachenkind vor allen Gefahren zu beschützen. Im Bann des schwarzen Sheriffs ist das zweite Labyrinth, das für kleine Besucher ab sechs Jahren geöffnet ist. Auch hier wirken die Kinder mit und versuchen, den dunklen Magier zu besiegen. Im dritten Labyrinth, das ab zwölf Jahren empfohlen ist, wird die Grabkammer des Grauens geöffnet und so der Fluch des Pharao erfüllt. Der Fluch des Pyramiden-Baumeisters Imhotep hält das vierte Labyrinth in seinen Fängen. Ausschließlich Besucher ab 16 Jahren dürfen sich diesem schrecklichen Abenteuer stellen.

Eine Witz- und Tanzshow im verrückten Labor und Reinmar, der Riese, der mit Messern, Bällen und Keulen jongliert und sein Können als Feuerschlucker präsentiert, runden das Programm ab. Am Abend bilden die spektakuläre Lichter-Show, die das Belantis-Schloss erhellt und ein fulminantes Feuerwerk den Abschluss der schauerlichen Tage.

Datum: 30. und 31. Oktober, Belantis Abenteuerreich

4. Im Grusel-Express auf der Wipperliese

Auf der Bahnstrecke Klostermannsfeld-Wippra und zurück geht es am 30. Oktober mit der Wipperliese durch das von Geistern heimgesuchte Wippertal. Die von allerlei Fabelwesen begleitete Fahrt führt über den Hasselbach Viadukt, durch einen Zauberwald und den düsteren Tunnel in Rammelburg.

Angekommen am Bahnhof Wippra wandern kleine und große Gespenster mit Fackeln zum Wipperia Funpark. Dort warten teuflische Überraschungen, Kinderschminken und Kürbisschnitzen. Für scheußlich-schöne musikalische Unterhaltung ist ebenso gesorgt wie für das leibliche Wohl. Auf der Heimfahrt werden endlich die bösen Geister mit lautem Pfeifen und Hupen vertrieben.

Datum: 30. Oktober, Klostermannsfeld

5. Schloss-Grusel mit "Rumpelstil" in Köthen

Emi, das Gespenst, das Schloss Köthen sein Zuhause nennt, ist aufgeregt: Am 30. Oktober ab 17 Uhr werden kleine und große Besucher zu einer ordentlichen Halloween-Sause erwartet.

Für Kinder sind dann jede Menge Spaß und Spiel vorbereitet: Gespensterangeln im Hexenkessel, schaudervolle Momente im Irrgarten des Spinnennetzes, ein Angriff auf den Büchsenberg, das Loch des Grauens und vieles Unheildrohendes mehr.

Gestärkt von allerlei Leckereien tanzen Eltern und Kinder im Anschluss gemeinsam zu den Klängen der Family-Entertainment-Band „Rumpelstil“. Dann wird sicherlich auch Emi ihren geisterhaften Astralkörper im Takt wiegen.

Datum: 30. Oktober, 17 Uhr, Schloss Köthen

6. Familien-Halloween im halleschen Karlsbad

Monster und Wassergeister wuseln über das verwunschene Gelände des halleschen Karlsbads, erschrecken die Besucher auf dem mystischen Friedhof und locken auf den Gruselpfad.

Mit Bastelstraße, Knüppelkuchen, Shows und Monster-Disco, Lichtinstallationen, Karussells und jeder Menge schrecklich-schöner Dekoration verwandelt sich das Freibad vom 31. Oktober bis 2. November in eine große Halloween-Fete. Am Donnerstag und Freitag gruselt sich ab 17 Uhr die ganze Familie, am Samstag dürfen ab 18 Uhr große Hexen und Zauberer ab 14 Jahren zum Tanz erscheinen.

Datum: 31. Oktober bis 2. November, 17 Uhr, Karlsbad Halle

7. Halloween-Special ´´a la Wild West in Pullman City

Im Wilden Westen sind die Gestalten der Nacht los, wenn die Westernstadt Pullman City im Harz vom 31. Oktober bis 2. November zum Halloween-Special einlädt. Der unheilvolle Spaß hält am Donnerstag eine Nachtwanderung durch die Westernstadt mit finsteren Überraschungen bereit. Kinderschminken und dämonisches Basteln gibt es am Freitag.

Ob auf Geisterjagd nach Süßem oder Saurem oder mit unheimlichem Spaß im Indoorspielplatz – kleine Hexen und Zauberer bis 12 Jahre kommen am Samstag voll auf ihre Kosten. Auch die erwachsenen Unholde und Teufelinnen schwingen die Knochen, wenn schaurige Musik ertönt. Beim Kostümwettbewerb wird gekührt, wer sich am besten in ein fürchterliches Wesen verwandelt hat.

Datum: 31. Oktober bis 2. November, Pullman City Harz