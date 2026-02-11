Nach monatelangen Diskussionen und internen Spannungen war die Entscheidung gefallen, dass die Stadtwerke Quedlinburg einen zweiten Geschäftsführer bekommen. Jetzt steht die Doppelspitze: Wer der zweite Geschäftsführer ist, und warum er schon vor Amtsantritt in Prozessen eingebunden wird.

Nach Konflikten mit der Belegschaft: Stadtwerke Quedlinburg bekommen zweiten Geschäftsführer

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH bekommt eine Doppelspitze: Geführt wird das Unternehmen künftig durch zwei Geschäftsführer.

Quedlinburg/MZ. - Die Doppelspitze für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH steht: Wie durch den Aufsichtsrat vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen der Belegschaft und dem bisher alleinigen Geschäftsführer beschlossen, ist die Stelle eines zweiten Geschäftsführers ausgeschrieben worden. Die Entscheidung über die Besetzung der Position ist gefallen, erklärte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) auf Anfrage.