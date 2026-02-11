weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Wirtschaft im Harz: Nach Konflikten mit der Belegschaft: Stadtwerke Quedlinburg bekommen zweiten Geschäftsführer

Wirtschaft im Harz Nach Konflikten mit der Belegschaft: Stadtwerke Quedlinburg bekommen zweiten Geschäftsführer

Nach monatelangen Diskussionen und internen Spannungen war die Entscheidung gefallen, dass die Stadtwerke Quedlinburg einen zweiten Geschäftsführer bekommen. Jetzt steht die Doppelspitze: Wer der zweite Geschäftsführer ist, und warum er schon vor Amtsantritt in Prozessen eingebunden wird.

Von Petra Korn 11.02.2026, 06:00
Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH bekommt eine Doppelspitze: Geführt wird das Unternehmen künftig durch zwei Geschäftsführer.
Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH bekommt eine Doppelspitze: Geführt wird das Unternehmen künftig durch zwei Geschäftsführer. Foto: Petra Korn

Quedlinburg/MZ. - Die Doppelspitze für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH steht: Wie durch den Aufsichtsrat vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen der Belegschaft und dem bisher alleinigen Geschäftsführer beschlossen, ist die Stelle eines zweiten Geschäftsführers ausgeschrieben worden. Die Entscheidung über die Besetzung der Position ist gefallen, erklärte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) auf Anfrage.