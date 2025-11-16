Nach fast zwei Jahren ist die Harzer Volksbank zurück am Rathausplatz in Thale. Die Filiale wurde nach der Geldautomaten-Sprengung komplett neu aufgebaut und präsentiert sich jetzt in modernem Design mit hellen Räumen und Thale-Motiven.

Die Harzer Volksbank hat wieder ihre Geschäftsstelle am Rathausplatz in Thale.

Thale/MZ. - Die tragische Nacht im Februar 2024 ist vielen noch deutlich in Erinnerung: Nachdem Täter den Geldautomaten im Selbstbedienungsbereich der Thalenser Geschäftsstelle der Harzer Volksbank gesprengt hatten, lagen die Geschäftsräume in Schutt und Asche, die Filiale „lag verteilt auf dem Rathausplatz“, beschrieb Bürgermeister Maik Zedschack (CDU). Nun endlich, nach einem Jahr und neun Monaten, ist die Niederlassung am alten Standort zurück.