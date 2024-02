Vor zwei Wochen erst schlugen Unbekannte in Blankenburg zu, jetzt mitten in Thale. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Ruf nach mehr Polizeipräsenz wird laut.

Nach Explosion in Blankenburg: Geldautomat in Thale gesprengt

Thale/MZ. - Nur zwei Wochen, nachdem Unbekannte in Blankenburg einen Geldautomaten der Harzsparkasse gesprengt haben, ist in der Nacht zum Dienstag in Thale wieder einer in die Luft geflogen. Diesmal traf es die Filiale der Harzer Volksbank am Rathausplatz. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Aber: Das Gebäude wurde stark beschädigt.