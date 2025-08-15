Monika Nagel aus Neinstedt ist nicht nur Leiterin für Jeux Dramatiques, für Ausdrucksspiele. Sie hat auch die Ausdrucksmalerei für sich entdeckt – und stellt jetzt erstmals aus.

Monika Nagel zeigt ihre Arbeiten in Schielo – und die entstehen nach Gefühl

An diesem Freitag wird in der Kulturschule in Schielo die erste Ausstellung von Monika Nagel aus Neinstedt eröffnet.

Schielo/MZ. - „Natürlich bin ich aufgeregt, was für eine Frage“, sagt Monika Nagel. Der 64-Jährigen, die in Harzgerode aufgewachsen ist und schon sehr lange in Neinstedt lebt, steht schließlich eine Premiere bevor. An diesem Freitag, 15. August, eröffnet sie um 18 Uhr ihre erste eigene Ausstellung in der Kulturschule des Harzgeröder Vereins Soziokulturelles Zentrum (SZ) Athina in Schielo.