Der Verein Soziokulturelles Zentrum Athina Harzgerode hat mit Crowdfunding Geld für die Kulturschule in Schielo gesammelt. Wofür das Geld gebraucht wird, und bis wann man noch spenden kann.

Verein aus Harzgerode ist auf der Zielgerade – wie es in der Kulturschule weitergeht

Harzgerode/MZ/tho. - Es ist so gut wie geschafft: 5.000 Euro wollte der Verein Soziokulturelles Zentrum Athina Harzgerode per Crowdfunding für den Ausbau der alten Schule in Schielo zu einem Ort der Begegnung, Beteiligung und des Austausches sammeln. Und die stehen, wenige Tage vor Ablauf des Finanzierungszeitraums nun bis auf 276 Euro unterm Strich.