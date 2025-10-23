Leidenschaft für Denkmal Mit Herzblut für St. Aegidii: Wie Enthusiasten Kirche in Quedlinburg aus Dornröschenschlaf geholt haben
Der Förderkreis St.-Aegidii-Kirche Quedlinburg hat aus einem im Dornröschenschlaf liegenden Gotteshaus einen lebendigen Ort der Begegnung gemacht. Was in 15 Jahren erreicht wurde, welche Rolle junge Freiwillige der Jugendbauhütte spielen und welche Idee es gibt.
Aktualisiert: 23.10.2025, 11:34
Quedlinburg/MZ. - Reste des ursprünglichen Farbanstrichs an der Fassade sind wieder hervorgeholt, Halterungen an Torgittern originalgetreu nachgebaut, die Belüftung ist in Ordnung gebracht. Diese und weitere Arbeiten hat die Jugendbauhütte am Ziegerschen Grabmal an der Aegidiikirche Quedlinburg umgesetzt. „Wir sind so froh, dass wir die Jugendbauhütte in dieser Kirche haben“, sagt Felix-Michael Vatterodt.