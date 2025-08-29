Das Harzklinikum ist jetzt ein Praxislernort. Was das bedeutet, und wer dafür in die Klinik in Quedlinburg kommt.

Mit Auftrag aus der Schule zur Praxis ins Harzklinikum Quedlinburg

Christopher Weller-Bock erklärt Schülerin Thea Bierbach, dass es im Schulungsraum im Harzklinikum in Quedlinburg verschiedene Phantome für unterschiedliche Praxisübungen gibt. Links im Bild Anne Poprawa, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Zentrale Praxisanleiterin.

Quedlinburg/MZ. - Ein Mann, der gerade eine Patientin im Harzklinikum in Quedlinburg besucht, kollabiert plötzlich, stürzt auf den Boden. Zwei aufmerksam gewordene Mitarbeiterinnen der Station eilen zu Hilfe. Während eine sich um den nicht mehr atmenden Mann kümmert, hat die andere das auf der Intensivstation stationierte Reanimationsteam informiert, das kurz darauf mit dem Notfallkoffer vor Ort ist. All das wird aufmerksam verfolgt – nicht nur durch Mitarbeiter des Harzklinikums.