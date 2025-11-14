Im Thalenser Sportpark entsteht ein Miniwald, gepflanzt von engagierten Schülern und unterstützt durch Lotto Sachsen-Anhalt. Auf 300 Quadratmetern wachsen künftig über 2.000 Sträucher und Bäume – von Mammutbaum bis Esskastanie.

Miniwald bei Stahl Thale: Schüler bringen 2.000 Pflanzen in den Boden

Ludwig und Jupp aus der Eulenklasse der Ganztagsschule Neinstedt haben sich dafür eingesetzt, dass auch Mammutbäume zum Miniwald bei Stahl Thale gehören. Sie knien vor einem jungen Exemplar.

Thale/MZ. - Vom Besenginster-Strauch bis zum mächtigen Mammutbaum – ein überraschend vielseitiger Miniwald soll am südöstlichen Rand des Sportparks von SV Stahl Thale wachsen. Knapp 50 Viert- und Achtklässler haben fast 2.000 Sträucher und Bäume in die Erde gebracht.