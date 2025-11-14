Klimaschutz im Harz Miniwald bei Stahl Thale: Schüler bringen 2.000 Pflanzen in den Boden
Im Thalenser Sportpark entsteht ein Miniwald, gepflanzt von engagierten Schülern und unterstützt durch Lotto Sachsen-Anhalt. Auf 300 Quadratmetern wachsen künftig über 2.000 Sträucher und Bäume – von Mammutbaum bis Esskastanie.
Thale/MZ. - Vom Besenginster-Strauch bis zum mächtigen Mammutbaum – ein überraschend vielseitiger Miniwald soll am südöstlichen Rand des Sportparks von SV Stahl Thale wachsen. Knapp 50 Viert- und Achtklässler haben fast 2.000 Sträucher und Bäume in die Erde gebracht.