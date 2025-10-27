Drei Harzer Fußballvereine, einst gemeinsam in der zweithöchsten Liga der DDR aktiv, haben sich in Thale zum dritten Legendentreffen versammelt. Rund 45 ehemalige Spieler von Stahl Blankenburg, Stahl Thale und Einheit Wernigerode erinnern sich an packende Derbys, volle Stadien und eine besondere Zeit im DDR-Fußball.

Präsentieren die Wimpel ihrer Vereine: Klaus Hoppe (Einheit Wernigerode, von links), Albrecht Enkelmann (Stahl Blankenburg) und Thomas Große (Stahl Thale).

Thale/MZ/son. - „Kleine Vereine, wenig Geld, aber viel erreicht“: Der Blankenburger Albrecht „Abi“ Enkelmann blickt auf rund ein Jahrzehnt hochklassigen Fußball im Harz zurück: Stahl Blankenburg, Stahl Thale und Einheit Wernigerode kickten in den 1970er und 80er Jahren in der zweithöchsten Liga der DDR. Etwa 45 Fußballer von damals haben sich in der Gaststätte „Am Sportpark“ in Thale zum dritten „Legendentreffen“ zusammengefunden, dort viel gelacht und gefachsimpelt.