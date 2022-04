Millionen-Pläne für die Stadt Quedlinburg

Aus vier Förderprogrammen kann derzeit Geld beantragt werden. Was 2022 vorgesehen und woran künftig gedacht ist.

Im Rathaus der Stadt sollen Sanierungsarbeiten beginnen und in den nächsten Jahres fortgesetzt werden.

Quedlinburg/MZ - 480.000 Euro sollen in diesem Jahr aus dem Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für die Stützmauer Jägergarten auf dem Quedlinburger Stiftsberg zur Verfügung stehen, 100.000 Euro für Teilkonzepte des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek). Hinzu sollen 321.900 Euro für private Projekte kommen. Das Förderprogramm - gespeist zum überwiegenden Teil durch Geld von Bund und Land, ergänzt durch Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Stadt - ist eins von insgesamt vier Programmen, über die auch in diesem Jahr wieder in der Quedlinburger Innenstadt saniert werden soll.