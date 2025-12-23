35 Jahre lag das ehemalige Ferienheim „Fritz Heckert“ bei Gernrode im Harz brach – nun startet die Revitalisierung. Ein Millionenprojekt soll den Lost Place in ein modernes Familienhotel verwandeln. Wann es losgeht, und was geplant ist.

Millionen-Investition am „Heckert“ in Gernrode: Baustart für neues Tourismusprojekt steht fest

Bis 1990 ein beliebtes Feriendomizil, jetzt ein Lost Place: das ehemalige Ferienheim „Fritz Heckert“ bei Gernrode. Doch das soll sich jetzt ändern.

Gernrode/MZ. - Vor 35 Jahren geschossen, ist das ehemalige, zu DDR-Zeiten sehr beliebte Ferienheim „Fritz Heckert“ bei Gernrode schon lange ein Lost Place. Doch vor vier Jahren hat eine Investorengruppe das Gelände mit dem noch als Betonskelett vorhandenen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude erworben mit dem Ziel, hier wieder ein touristisches Angebot zu schaffen. Nun stehen die Pläne vor der Umsetzung.