Lost Place wird Leuchtturmprojekt Mertik-Hochhaus im Wandel: Einstiger Schandfleck in Quedlinburg wird Zukunftsort
Das einst verlassene Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg erlebt eine spektakuläre Verwandlung: Die I-Kubus GmbH setzt hier ein Projekt rund um Energie und Datenströme um. Es soll auch Vorbild für weitere Lost Places sein.
Aktualisiert: 23.10.2025, 07:47
Quedlinburg/MZ. - Lange Zeit ist es ein weithin sichtbarer Schandfleck gewesen: das seit Jahrzehnten ungenutzte, einst zur Firma Mertik gehörende, als Verwaltungs- und Produktionsgebäude genutzte Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg. Jetzt hat sich das Antlitz des 25 Meter hohen Gebäudes komplett verändert.