weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Lost Place wird Leuchtturmprojekt: Mertik-Hochhaus im Wandel: Einstiger Schandfleck in Quedlinburg wird Zukunftsort

Lost Place wird Leuchtturmprojekt Mertik-Hochhaus im Wandel: Einstiger Schandfleck in Quedlinburg wird Zukunftsort

Das einst verlassene Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg erlebt eine spektakuläre Verwandlung: Die I-Kubus GmbH setzt hier ein Projekt rund um Energie und Datenströme um. Es soll auch Vorbild für weitere Lost Places sein.

Von Petra Korn Aktualisiert: 23.10.2025, 07:47
Das Mertik-Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg vor Beginn der Arbeiten.
Das Mertik-Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg vor Beginn der Arbeiten. Archivfoto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Lange Zeit ist es ein weithin sichtbarer Schandfleck gewesen: das seit Jahrzehnten ungenutzte, einst zur Firma Mertik gehörende, als Verwaltungs- und Produktionsgebäude genutzte Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg. Jetzt hat sich das Antlitz des 25 Meter hohen Gebäudes komplett verändert.