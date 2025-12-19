Die Seilbahnen Thale GmbH erweitert ihre Kapazität und punktet mit mehr Komfort und Aussicht. Was vorgesehen ist.

Mehr Plätze, mehr Aussicht: So investieren die Seilbahnen Thale in die Zukunft

Freude bei Seilbahn-Geschäftsführerin Pamela Groll und Landrat Thomas Balcerowski: Ein „Weihnachtsgeschenk“ ermöglicht dem Unternehmen eine Erweiterung.

Thale/MZ. - „Ein schönes Weihnachtsgeschenk“, sagt Pamela Groll, Geschäftsführerin der Seilbahnen Thale GmbH. Ein „Geschenk“, für das das Unternehmen selbst die Grundlagen gelegt hat: Mit der Genehmigung, die Landrat Thomas Balcerowski (CDU) der Geschäftsführerin jetzt übergeben hat, kann das familiengeführte Unternehmen, das im Jahr 2025 einen Besucherrekord verzeichnet hat, eine Erweiterung umsetzen.