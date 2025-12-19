Besondere Attraktion in Thale Mehr Plätze, mehr Aussicht: So investieren die Seilbahnen Thale in die Zukunft
Die Seilbahnen Thale GmbH erweitert ihre Kapazität und punktet mit mehr Komfort und Aussicht. Was vorgesehen ist.
19.12.2025, 14:45
Thale/MZ. - „Ein schönes Weihnachtsgeschenk“, sagt Pamela Groll, Geschäftsführerin der Seilbahnen Thale GmbH. Ein „Geschenk“, für das das Unternehmen selbst die Grundlagen gelegt hat: Mit der Genehmigung, die Landrat Thomas Balcerowski (CDU) der Geschäftsführerin jetzt übergeben hat, kann das familiengeführte Unternehmen, das im Jahr 2025 einen Besucherrekord verzeichnet hat, eine Erweiterung umsetzen.