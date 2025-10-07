weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vielbefahrene Ortsdurchfahrt im Harz: Megabaustelle in Quedlinburg: Wichtige Verkehrsader wieder frei, nächste Kreuzung gesperrt

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Quedlinburg gehen in die nächste Phase: Der Harzweg ist wieder befahrbar, dafür ist die Stresemannstraße weiter gesperrt. Kanal-, Straßen- und Leitungsbau schreiten voran – mit zusätzlichen Maßnahmen und engem Zeitplan.

Von Petra Korn 07.10.2025, 06:00
In der Stresemannstraße in Quedlinburg werden die Leitungsbauarbeiten nach der Querung der Bahnlinien fortgesetzt.
In der Stresemannstraße in Quedlinburg werden die Leitungsbauarbeiten nach der Querung der Bahnlinien fortgesetzt. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Auf der Großbaustelle an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt in Quedlinburg ist eine nächste Etappe erreicht: Der seit dem 1. April gesperrte Abschnitt des Harzwegs einschließlich der Kreuzung Stresemannstraße ist wieder frei, die Sperrung ein Stück weitergerückt.