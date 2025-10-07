Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Quedlinburg gehen in die nächste Phase: Der Harzweg ist wieder befahrbar, dafür ist die Stresemannstraße weiter gesperrt. Kanal-, Straßen- und Leitungsbau schreiten voran – mit zusätzlichen Maßnahmen und engem Zeitplan.

In der Stresemannstraße in Quedlinburg werden die Leitungsbauarbeiten nach der Querung der Bahnlinien fortgesetzt.

Quedlinburg/MZ. - Auf der Großbaustelle an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt in Quedlinburg ist eine nächste Etappe erreicht: Der seit dem 1. April gesperrte Abschnitt des Harzwegs einschließlich der Kreuzung Stresemannstraße ist wieder frei, die Sperrung ein Stück weitergerückt.