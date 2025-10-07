Modernste Technik in der Ausbildung Für künftige Kranken- und Altenpfleger - IWK-Institut in Dessau setzt auf Übungen mit Hightech-Puppen
Das IWK-Institut in Dessau arbeitet seit voriger Woche mit einem „Skills-Lab-Trainingszentrum“. Was das für die generalistische Ausbildung bedeutet und warum es etwas Besonderes ist.
07.10.2025, 08:00
Dessau/MZ. - Eigentlich wollten Ares Rittel und Jan Rothenberger die Vitalwerte des Patienten messen. Doch plötzlich kollabiert dieser und der Überwachungsmonitor zeigt die so genannte Null-Linie an. Reanimation.