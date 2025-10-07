weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Modernste Technik in der Ausbildung: Für künftige Kranken- und Altenpfleger - IWK-Institut in Dessau setzt auf Übungen mit Hightech-Puppen

Das IWK-Institut in Dessau arbeitet seit voriger Woche mit einem „Skills-Lab-Trainingszentrum“. Was das für die generalistische Ausbildung bedeutet und warum es etwas Besonderes ist.

Von Sylke Kaufhold 07.10.2025, 08:00
Jan Rothenberger und Ares Rittel (links) in Aktion. Das IWK hat ein Skills-Lab-Trainingszentrum zur Ausbildung in der Pflege eröffnet.
Jan Rothenberger und Ares Rittel (links) in Aktion. Das IWK hat ein Skills-Lab-Trainingszentrum zur Ausbildung in der Pflege eröffnet. FoTos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Eigentlich wollten Ares Rittel und Jan Rothenberger die Vitalwerte des Patienten messen. Doch plötzlich kollabiert dieser und der Überwachungsmonitor zeigt die so genannte Null-Linie an. Reanimation.