  4. Energiesparen in der Kommune: Mehr Geld für moderne Beleuchtung - Raguhn-Jeßnitz investiert weiter in LED-Technik

Der Stadtrat in Raguhn-Jeßnitz hat weitere Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung freigegeben. Was damit geschehen soll.

Von Ulf Rostalsky 07.10.2025, 08:00
Auch in der Raguhner Siedlung wurde die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt.
Raguhn/MZ. - Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Raguhn-Jeßnitz beschäftigt den Stadtrat weiter. So haben dessen Mitglieder jetzt die Freigabe zusätzlicher Mittel für die Restarbeiten an der Beleuchtung im Bereich der Halleschen Straße im Ortsteil Raguhn beschlossen.