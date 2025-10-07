Der Stadtrat in Raguhn-Jeßnitz hat weitere Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung freigegeben. Was damit geschehen soll.

Mehr Geld für moderne Beleuchtung - Raguhn-Jeßnitz investiert weiter in LED-Technik

Auch in der Raguhner Siedlung wurde die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt.

Raguhn/MZ. - Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Raguhn-Jeßnitz beschäftigt den Stadtrat weiter. So haben dessen Mitglieder jetzt die Freigabe zusätzlicher Mittel für die Restarbeiten an der Beleuchtung im Bereich der Halleschen Straße im Ortsteil Raguhn beschlossen.