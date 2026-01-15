Jäger auf YouTube Matthias Lange aus Königerode startet mit Harzdachs TV Wissenskanal für Klein und Groß

Die Jägerschaft Quedlinburg setzt verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit. Neben dem Info-Mobil, das sie an den Start bringen will, gibt es mit Harzdachs TV seit einiger Zeit auch einen Wissenskanal rund im Wild und Wald auf YouTube. Der hat seinen Ursprung im Hegering Harzgerode. Dessen Vorsitzender, Matthias Lange, hat mit Grimbart noch viel vor.