Jäger auf YouTube Matthias Lange aus Königerode startet mit Harzdachs TV Wissenskanal für Klein und Groß
Die Jägerschaft Quedlinburg setzt verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit. Neben dem Info-Mobil, das sie an den Start bringen will, gibt es mit Harzdachs TV seit einiger Zeit auch einen Wissenskanal rund im Wild und Wald auf YouTube. Der hat seinen Ursprung im Hegering Harzgerode. Dessen Vorsitzender, Matthias Lange, hat mit Grimbart noch viel vor.
15.01.2026, 15:19
Harzgerode/MZ. - Matthias Lange ist unter die YouTuber gegangen. Der Jäger aus Königerode ist seit einiger Zeit dabei, seinen eigenen Wissenskanal – Harzdachs TV – aufzubauen. Ihm zur Seite steht dabei Grimbart, ein KI-generierter Dachs, der sich mit seiner Kamera auf die Pirsch begibt und Kindern wie auch Erwachsenen Einblicke in die Unterharzer Natur gewährt.