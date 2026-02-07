Minusgrade, zugefrorene Seen, und trotz Warnungen zieht es die Menschen aufs Eis. Auf dem Kunstteich in Ballenstedt bietet sich Spaziergängern jetzt ein außergewöhnlicher Anblick: Eine kreisrunde Scheibe wurde aus dem Eis geschnitten - ein Eiskarussell. Wer dahinter steckt, und warum trotzdem gilt: nicht nachmachen, nicht betreten.

Was ist das denn? Auf dem zugefrorenen Kunstteich in Ballenstedt schwimmt seit ein paar Tagen ein Eiskarussell.

Ballenstedt/MZ. - Es ist kein Ufo, das auf dem Kunstteich in Ballenstedt gelandet ist, aber nicht weniger spektakulär: Mitten auf dem komplett zugefrorenen Gewässer schwimmt seit ein paar Tagen wie ein Ponton eine gewaltige, kreisrunde Scheibe, die bei vielen, die daran vorbeispazieren, erst mal ein großes Fragezeichen aufwerfen dürfte. Sowas sieht man schließlich nicht alle Tage: ein Karussell, herausgeschnitten aus dem Eis.