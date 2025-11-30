Zwei Bürgerinitiativen haben ein Ziel, aber unterschiedliche Meinungen: Schutzmauern entlang der Selke in Meisdorf und ein Rückhaltebecken bei Ermsleben betrachtet man in Falkenstein kritisch, während die BI für naturnahen Hochwasserschutz in den Plänen Vorteile für die Region sieht.

Lösung für Hochwasserschutz im Selketal löst neue Debatte aus

Zum Schutz vor Hochwasser sind entlang der Selke in Gatersleben kleine Mauern gesetzt worden.

Falkenstein/Gatersleben/MZ. - In Meisdorf sollen an verschiedenen Bereichen der Selke kleine Schutzmauern gebaut und ein Rückhaltebecken vor Ermsleben errichtet werden. Das ist der Plan, wie das Selketal vor einem Hochwasser, wie es 1994 die Region überflutete und viel zerstörte, geschützt werden kann.