Nostalgie in Gerbstedt: Im „Weißen Haus“ wurden jetzt Filmdokumente aus DDR-Zeiten gezeigt, manchmal mit überraschenden Momenten für die Gäste. Wer sich selbst auf den alten Aufnahmen wiederentdeckt hat und welche Geschichten die Filme erzählen.

Hier hat die Gerbstedter Arbeiterwohlfahrt ihr Domizil.

Gerbstedt/MZ/BTH - Auf Zeitreise ging es jetzt im „Weißen Haus“ in Gerbstedt. So nennt der Volksmund das Gebäude in der Ihlewitzer Straße, in dem seit mehr als einem Jahr der Seniorentreff der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sein Domizil hat.