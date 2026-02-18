Das geplante Hotel im ehemaligen Fritz‑Heckert‑Heim in Gernrode (Harz) steht plötzlich im Zentrum eines Naturschutz-Konflikts: In dem Lost Place wurde eines der größtenWinterquartiere von Zwergfledermäusen entdeckt. Wie das die Planungen für das Millionenprojekt beeinflusst.

Das ehemalige Fritz-Heckert-Heim bei Gernrode. Fledermäusen erscheint das verfallene Gebäude als ein Felsmassiv mit vielen Spalten.

Gernrode/MZ. - Der Nabu nennt den Harz einen Hotspot für Fledermausvielfalt in Norddeutschland: „21 der 25 in Deutschland vorkommenden Arten wurden hier nachgewiesen“, betont der Naturschutzbund und verweist auf die vielen Höhlen und ehemaligen Bergwerke. Aber nicht nur sie bieten den Tieren idealen Lebensraum. Fledermäuse lieben Lost Places.