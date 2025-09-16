„Zauber der Bäume“ in Quedlinburg bekommt Nachfolger Kunstfest für Quedlinburg wird neu aufgelegt

Beim „Zauber der Bäume“ im Brühl in Quedlinburg begegneten sich jeden Sommer ganz unterschiedliche Menschen über die Kunst. Nachdem das Fest im Park nicht mehr stattfinden konnte, rücken dafür jetzt Gärten in der Stadt in den Fokus.