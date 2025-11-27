Traditionell schmücken Kindergartenkinder den Weihnachtsbaum in der Alten Elementarschule Gernrode. Danach gibt es Bratäpfel und Geschichten am Kachelofen. Märchenstunden gibt es noch bis in den Dezember hinein vor allem für Kita-Gruppen und Schulklassen.

Kinder aus der Kita "Gernröder Spatzen" schmücken den Weihnachtsbaum in der Alten Elementarschule mit selbstgebastelten Anhängern.

Gernrode/MZ. - Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Gernröder Spatzen“ haben den Weihnachtsbaum in der Traditionsstube der Alten Elementarschule Gernrode mit selbst gebastelten Anhängern geschmückt - das hat Tradition. Der Kulturverein „Andreas Popperodt“ bedankt sich dafür mit Bratäpfeln und einem Puppenspiel.

Die Vorweihnachtszeit ist Märchenzeit in der alten Schule: Bei der „Märchenstunde am Kachelofen“ lesen Vereinsmitglieder Kindergartengruppen und Schulklassen, aber auch interessierten Familien mit Kindern Geschichten am großen Kachelofen in der Traditionsstube vor.

Dass es in dem Jahrhunderte alten Haus auch wohlig warm ist, dafür sorgen die Männer des Vereins. „Sie haben das sehr gut vorbereitet“, sagt Vereinsvorsitzende Regina Simon. „Sie haben Holz gehackt, Feuerholz und Anzündholz gemacht und alles schon parat gelegt“, ergänzt Vorstandsmitglied Marlen Hartmann. Auch andere Vereinsmitglieder helfen dabei, die Märchenstunden zu einem schönen Erlebnis für die Kinder werden zu lassen: Sie bereiten die Bratäpfel mit Zucker und Zimt zu, kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf und lesen den Kindern ausgewählte Geschichten vor.

Die Märchenstunden am Kachelofen finden noch bis zum 19. Dezember nach Anmeldung statt.