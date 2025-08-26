Nach der erfolgreichen Premiere im Juni lädt der Träger der Radislebener Kita, der Verein „Tiere helfen Kindern“, erneut in die Spielscheune ein.

Radisleben/MZ. - Erst mal schauen, ob es überhaupt angenommen wird: Bevor der Verein „Tiere helfen Kindern“, der Träger der Kindertagesstätte Domänenhof in Radisleben ist, zum ersten Scheunencafé einlud – es fand am Kindertag statt –, waren die Ideengeberinnen erst mal nur vorsichtig optimistisch. Doch die Premiere verlief erfolgreich. So erfolgreich, dass eine von ihnen, Katja Westphal, jetzt den nächsten Termin ankündigt.