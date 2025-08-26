Prettin und Klöden ziehen Camper aus ganz Deutschland an. Wie lief die bisherige Saison? Betreiber berichten von Neuerungen und einem schwerwiegenden Problem in Klöden.

Erfolgreiche Saison in Prettin und Klöden – doch Radweg sorgt für Ärger

Die beiden Mitarbeiter der Stadt Annaburg, Martina Schurad (61 Jahre) und Fabian Schauer (37), überblicken, was sich auf dem Campingplatz Prettin tut.

Prettin/Klöden/MZ. - Die beiden Campingplätze in Prettin und Klöden bedienen verschiedene Zielgruppen. Die Saison verläuft bei beiden gut. Doch wer sind die Menschen, die ihren Urlaub hierzulande verbringen? Die Betreiber berichten außerdem, auf welche Neuerungen sich Gäste einstellen können und welches gravierende Problem in Klöden besteht.