Camping am Elberadweg Erfolgreiche Saison in Prettin und Klöden – doch Radweg sorgt für Ärger
Prettin und Klöden ziehen Camper aus ganz Deutschland an. Wie lief die bisherige Saison? Betreiber berichten von Neuerungen und einem schwerwiegenden Problem in Klöden.
Aktualisiert: 26.08.2025, 15:56
Prettin/Klöden/MZ. - Die beiden Campingplätze in Prettin und Klöden bedienen verschiedene Zielgruppen. Die Saison verläuft bei beiden gut. Doch wer sind die Menschen, die ihren Urlaub hierzulande verbringen? Die Betreiber berichten außerdem, auf welche Neuerungen sich Gäste einstellen können und welches gravierende Problem in Klöden besteht.